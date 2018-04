Politiebureau Beilen gaat dicht

Deel dit artikel:











Het politiebureau in Beilen (foto: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

BEILEN - De politie ziet geen toekomst meer in het politiebureau van Beilen. Woordvoerder Paul Heidanus van politie Noord-Nederland bevestigt dat het bureau in 2019 wordt afgestoten.

Geschreven door Josien Feitsma

Het politiebureau van Beilen is het enige bureau van de gemeente Midden-Drenthe en valt onder de politieregio van Zuidwest-Drenthe. Andere politiebureau's in deze regio zijn Hoogeveen, Meppel, Diever en Zuidwolde. De sluiting is het gevolg van het huisvestingsplan van de politie.



Zichtbaarheid

Ondanks dat het politiebureau weg zal gaan, verdwijnt de politie volgens Heidanus niet uit beeld. "Als politie zal je het samen met de mensen moeten doen. Als je contact wil houden met de mensen, dan moet je zichtbaar zijn. Zichtbaarheid zit tegenwoordig niet alleen meer in een gebouw, er is ook steeds meer mogelijk via andere manieren. Bijvoorbeeld via de wijkagenten die op Twitter zitten."



Aanrijtijden

De aanrijtijden zullen volgens Heidanus niet veranderen. "Mensen kunnen onverkort erop rekenen dat de politie gegarandeerd snel ter plekke zal zijn als burgers onze hulp en kennis nodig hebben.De aansturing van de politiemeldkamer is en blijft zo geregeld dat we ernaar streven om bij prioriteit 1-meldingen binnen 15 minuten ter plekke te zijn."



Alternatief

De politie gaat samen met de burgemeester en de gemeente op zoek naar een alternatief. "We gaan kijken of er bijvoorbeeld een mobiel politiebureau of een politiepost in het gemeentehuis kan komen."