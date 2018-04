Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 16 april In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de teek (foto: Pixabay.com)

Het is de Week van de teek en aandacht voor het kleine beestje is een goede zaak. Je kan er de ziekte van Lyme van krijgen. Verder in de nieuwsminuut: de toekomst van gevangenis Veenhuizen is onzeker en het zwembad in Peize probeert energieneutraal te zijn.