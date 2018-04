Catawiki groeit voor derde keer uit zijn jasje

ASSEN - Het online veilinghuis Catawiki blijft maar groeien. Om alle medewerkers een plek te geven verhuist het bedrijf in Assen voor de derde keer sinds de oprichting in 2008.

Sieraden, postzegels en andere producten. Catawiki veilt alles dat mensen verzamelen. Wekelijks worden veilingen georganiseerd, waar mensen over de hele wereld op bieden. Het bedrijf is vandaag verhuisd naar het oude pand van de ABN AMRO-bank bij het station in Assen.Catawiki is een van de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het online veilinghuis heeft inmiddels meer dan vijfhonderd werknemers en de directie wil niet weg uit Assen. "In Assen is alles begonnen en hier zit ontzettend veel talent. Deze plek naast het station is een te gekke plek om te zitten", zegt directeur Ilse Kamps."We zijn de afgelopen jaren doorgegroeid in het aantal categorieën. We bieden naast kunst, antiek en echte verzamelobjecten ook luxe goederen zoals horloges en juwelen. Verder zijn we internationaal uitgebreid. We hebben kantoren geopend Duitsland, Frankrijk en Spanje en Italië."De verwachting is dat de groei ook de komende jaren doorzet. "We blijven groeien qua personeel, maar ook door nieuwe technologie toe te passen, zoals 'machine learning' en 'kunstmatige intelligentie'. We groeien dus ook door in die nieuwe technologie."