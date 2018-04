Deel dit artikel:











Duits op de basisschool: 'Toch wel handig om de taal van de buren te kennen' Leerlingen van de Stidalschool in Dalerveen krijgen Duitse les (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

DALERVEEN - Het is vandaag de Dag van de Duitse taal. De taal van onze naaste buren verdient wel wat extra aandacht, zo vindt de actiegroep Duits.

Geschreven door Steven Stegen

Op steeds meer basisscholen is er aandacht voor Duits. "Het is toch wel handig als je de taal van je buren kent", aldus Roely Rijkens van de Stidalschool in Dalerveen.



Uitwisselingen

De Stidalschool is al voor het twee jaar op rij bezig met het geven van lessen Duits voor hun leerlingen. Dat gebeurt in samenwerking met de Stenden Hogeschool in Emmen. Ook zijn er uitwisselingen en contacten met een school in Georgsdorf.



Angst voor Duits

De aandacht voor Duits is volgens Rijkens erg belangrijk. “Als je zo dicht bij de grens woont en misschien later wel je werk moet gaan zoeken in Duitsland, of je boodschappen daar doet, dan is het toch heel handig om Duits te kennen", zegt Rijkens. "En wij denken dat als je op de basisschool al Duits krijgt, dat je later op de middelbare school al een voorsprong hebt. Misschien niet in grammatica, dat is ook niet de bedoeling. We willen vooral dat ze de angst om Duits te spreken kwijtraken.”



Leuk

De lessen in Dalerveen hebben een speels karakter. Doordat kinderen ook fysiek bezig zijn hebben ze minder moeite om zich in de vreemde taal te uiten. Carina Sandmann is de docente. De Duitse studeert op de PABO in Emmen. "Ik had zelf als kind al belangstelling voor andere taal. Het is erg leuk als je met mensen uit andere culturen kunt spreken."