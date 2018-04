Deel dit artikel:











Italië haakt aan bij Drents LOFAR-project LOFAR-antennes in het veld (foto: archief RTV Drenthe)

DWINGELOO/EXLOO - Italië is vandaag lid geworden van LOFAR, het internationale telescoopproject van sterrenkundig instituut Astron in Dwingeloo.

Dat betekent dat het Europese netwerk van duizenden antennes, waarvan de kern in Exloo ligt, wordt uitgebreid naar Italië. Het antennestation in Italië komt op zo'n dertig kilometer van Bologna te liggen.



Astronomisch onderzoek

LOFAR is ontwikkeld door Astron en wordt gebruikt voor astronomisch onderzoek. Met behulp van slimme elektronica vangt LOFAR signalen op van ver buiten de atmosfeer van de aarde, de zon en ons melkwegstelsel.



Ronder netwerk

Directeur René Vermeulen van de International LOFAR Telescope: "Door voorbij de Alpen te gaan, krijgt LOFAR een ronder antennenetwerk in Europa. Dat komt de beeldkwaliteit voor alle astronomen ten goede."



In totaal doen nu zeven landen mee aan het project. Behalve Nederland en Italie zijn dat Duitsland, Polen, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zweden.