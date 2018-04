Deel dit artikel:











File door ongeluk bij De Wijk File bij De Wijk door een ongeluk (foto: archief/Van Oost Media)

DE WIJK - Op de A28 bij De Wijk staat een file vanwege een ongeluk.

Het gaat om het traject in de richting van Groningen, tussen Staphorst en De Wijk. De rechterrijstrook is afgesloten.



Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van een half uur tot drie kwartier. Wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk.