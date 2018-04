Deel dit artikel:











File door ongeluk bij De Wijk lost langzaam op [update] File bij De Wijk door een ongeluk (foto: archief/Van Oost Media)

DE WIJK - Op de A28 bij De Wijk staat een file vanwege een ongeluk.

Het gaat om het traject in de richting van Groningen, tussen Staphorst en De Wijk. De linkerrijstrook is lange tijd afgesloten geweest, maar inmiddels weer vrij.



Het ergste leed lijkt geleden, want waar de vertraging rond half vijf nog drie kwartier bedroeg, is die nu nog een kwartier.



Het is nog altijd onduidelijk wat de oorzaak van het ongeval was en hoeveel auto's betrokken waren.