Generale repetitie van 'kleine Johannes van den Boschjes' voor bezoek koning

FREDERIKSOORD - 'Spannend', dat vinden de acht uitverkoren leerlingen van vier basisscholen in Wilhelminaoord, Willemsoord, Vledder en Nijensleek van hun ontmoeting met koning Willem-Alexander. Vrijdag geven ze hem bij de viering van het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid een boek met tekeningen over de toekomst.

De kinderen doen een generale repetitie van de overhandiging bij Huis Westerbeek, het hoofdkantoor van de Maatschappij van Weldadigheid. 'Welkom Toen, Welkom Nu' staat er op de omslag van het boek. Eromheen zit een mooie oranje strik. In het boek staan tekeningen van alle leerlingen van de vier basisscholen uit groep 5, 6, 7 en 8."Ik ga tegen de koning zeggen dat het tekeningen zijn van de toekomst zoals wij het willen", zegt Hidde Kors van OBS De Hoeksteen in Vledder. Hidde mag het boek overhandigen. Hij vindt het een heel bijzondere taak: "Er zijn er niet veel die de koning wat mogen overhandigen. Ik hoop dat hij het gaat doorkijken of er plannen in staan die hij goed vindt om er in de toekomst wat mee te doen."Directeur Minne Wiersma speelt bij de oefening voor koning. Ook hij vindt het spannend. "We willen de kinderen betrekken bij wat hier vrijdag allemaal staat te gebeuren. Want de kinderen maken onderdeel uit van onze vrije kolonie. En we vinden het heel erg belangrijk dat we aan hun idealen aandacht besteden."Idealen liggen ook ten grondslag aan het begin van de Kolonie van Weldadigheid, legt Wiersma uit: "Grondlegger Johannes van den Bosch was een vertrouweling van Koning Willem I. En nu komt koning Willem-Alexander hierheen, dus de geschiedenis herhaalt zich. En ja, eigenlijk zijn de kinderen allemaal kleine Johannes van den Boschjes."