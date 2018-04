BEILEN - De inwoners van Beilen reageren verbaasd op het nieuws dat het politiebureau in hun dorp volgend jaar verdwijnt. Vanmorgen werd bekend dat de politie geen toekomst meer ziet in het bureau.

Vanwege de reorganisatie binnen de politie worden de agenten die nu nog in Beilen werken, vanaf volgend jaar ondergebracht in het bureau in Hoogeveen. "Als we kijken naar Zuidwest-Drenthe, komen we tot de conclusie dat we ook zonder het politiebureau in Beilen goede politiezorg kunnen garanderen," legt politiewoordvoerder Paul Heidanus uit.Het besluit leidt tot onbegrip bij een deel van de bevolking in Beilen. "Ik snap dit echt niet, alles verdwijnt. De banken gaan weg, het politiebureau ook. Tja, wat niet? Het wordt er hier niet beter op," zegt een inwoonster. Ook een plaatsgenoot heeft er een mening over: "Het spijt me dat hij hier verdwijnt hier in Beilen. Bij een plaats als Beilen hoort toch een politiebureau?"Heidanus snapt dat bewoners het bureau gaan missen, toch heeft het volgens hem verder geen consequenties. "Kijk, zo'n bureau heeft ook een symbolische waarde; dat snappen wij ook heel goed. Aan de andere kant: de dienstverlening zit niet in gebakken stenen. Dat zit erin dat je als politie thuis geeft op de momenten dat het moet, dus bij spoedmeldingen."In het straatbeeld gaat volgens Heidanus ook niks veranderen. "De verwachting is dat we in de gemeente Midden-Drenthe net zoveel aanwezig zullen zijn." De politie gaat met de gemeente kijken naar alternatieven, zoals een mobiel politiebureau of een politiepost.Daarnaast wil ze meer gebruik maken van nieuwe technieken. "Sociale media zijn belangrijk; de wijkagenten twitteren en de basisteams hebben Facebook. Op die manier kun je ook in contact staan met burgers. We gaan mee met onze tijd," zegt Heidanus.Van politieregio Zuidwest-Drenthe blijven de bureaus in Hoogeveen en Meppel open, net als de kleinere bureau's in Diever en Zuidwolde.