Deel dit artikel:











Chauffeur bedrijfsbusje raakt gewond bij Tiendeveen De bestuurster moest naar het UMCG (foto: Persbureau Meter) De traumaheli verleende assistentie (foto: Persbureau Meter) De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk (foto: Persbureau Meter)

TIENDEVEEN - Een bestuurster van een busje is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Hoogeveenseweg tussen Tiendeveen en Nieuw-Balinge.

De vrouw raakte door onbekende oorzaak van de weg en belandde uiteindelijk met de achterkant van haar bedrijfsbus in een droge sloot. Er kwam een traumahelikopter om assistentie te verlenen.



Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het UMCG in Groningen gebracht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.