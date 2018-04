Deel dit artikel:











Sociaal gezicht van Assen Marjan IJzerman overleden Marjan IJzerman is 60 jaar geworden (foto: Yolanda Visser) Marjan IJzerman (r.) verzamelt eind november met een collega de cadeaus voor de Sinterklaasactie (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

ASSEN - Marjan IJzerman uit Assen is gisteren op 60-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar familie.

IJzerman stond bekend als een sociaal bewogen vrouw, die zich inzette voor plaatsgenoten die het niet breed hebben. De Assense was de drijvende kracht achter Budget Support en de Sociale Winkel in Assen.



Vanuit de Sociale Winkel organiseerde ze ieder jaar de Sinterklaasactie en de kerstpakkettenactie voor minima.



IJzerman werd afgelopen donderdag plotseling onwel. Ze overleed gisteren in een ziekenhuis in Groningen. De uitvaartplechtigheid is vrijdagochtend om 11.00 uur in rouwcentrum De Boskamp.