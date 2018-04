Energiepark Pottendijk zet ook door zonder andere windmolenbouwers

NIEUW-WEERDINGE - Energiepark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge kan er ook komen zonder de medewerking van andere windmolenbouwers.

"Dat is geregeld met gedeputeerde Tjisse Stelpstra", verklaart initiatiefnemer en akkerbouwer Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht.Vanavond was er een inloopbijeenkomst in het mfc de Badde in Nieuw-Weerdinge. Inwoners werden daar binnen een straal van twee kilometer vanaf locatie Pottendijk geïnformeerd over Energiepark Pottendijk, dat zeven windmolens in combinatie met zonne-energie omvat.Maar het plan van Deddens is niet groot genoeg om de beoogde doelstelling voor het gebied te halen. Voor Pottendijk ligt er een afgesproken doelstelling van 50,5 MegaWatt. Het plan van Deddens omvat ongeveer 30 MegaWatt. Dat zijn zeven windmolens.Het overleg met de andere windmolenontwikkelaars, Raedthuys en Yard, wil maar niet vlotten. Raedthuys en Yard willen molens van ongeveer 200 meter bouwen, omdat lagere molens in hun ogen niet rendabel zijn.Deddens denkt wel windmolens te kunnen bouwen met een maximale hoogte van 150 meter, zoals omwonenden in de gemeente Emmen willen. "Het zijn ranke windmolens, we hebben gekeken naar een nette vorm die in Drenthe past", verklaart hij."Ik vind het plan van Deddens prima zo, met zeven windmolens en deze hoogte. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij", doelt de inwoonster op de kans dat er nog meerdere molens bijkomen om de 50,5 MegaWatt te halen. "Jammer. Ik volg het op de voet want ik woon 1500 meter bij de plek vandaan.""Er moet een taxateur voor de windmolens komen. En als ze er staan nog een keer. Dat verschil moet teruggestort worden op mijn bankrekening", legt een man uit, die dit als notitie achterlaat. "Wie dat betaalt, maakt mij niet uit. Want die molens komen er wel en mijn huis gaat in waarde dalen."Naast Pottendijk, is het de bedoeling dat er aan de Zwartenbergerweg in Barger-Compascuum en langs de N34 bij Westenesch ook windmolens komen. Ook op die locaties zijn Raedthuys en Yard actief. Wanneer daar meer over bekend wordt, is niet duidelijk. Aangezien de gesprekken met Raedthuys en Yard momenteel stil liggen, vanwege het gesteggel over de hoogte van de molens.Initiatiefnemer Jeroen Deddens zegt een 'goed gevoel' aan de avond over te hebben gehouden. "Ik snap best dat niet iedereen even enthousiast is, maar het is wel een plan dat binnen de afspraken valt." Als alles volgens plan verloopt kan Deddens begin 2020 beginnen met bouwen.