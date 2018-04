Afscheid van Odin: 'Hij heeft me geleerd weer naar buiten te gaan'

ASSEN - Kleine hondjes worden groot; dat geldt ook voor labrador Odin. Vandaag moest zijn baasje, oorlogsveteraan Marco, afscheid nemen van zijn trouwe maatje. Die werd opgehaald om verder opgeleid te worden tot explosievenspeurhond bij Defensie.

Marco heeft een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) overgehouden aan zijn tijd bij Defensie. Vorig jaar juli bracht oud-commando Marco Kroon Odin bij zijn naamgenoot in veteranenopvang De Compound in Assen."Het ging niet goed met me. Ik deed niks, ik at niet en lag alleen maar op de bank", zegt Marco. Buiten kwam hij amper. Door de komst van Odin veranderde dat compleet. De oud-militair moest er wel uit om de hond op te voeden."Hij heeft me geleerd weer naar buiten te gaan en op pad te gaan. De stad in bijvoorbeeld." Een jaar geleden had Marco zich niet kunnen bedenken hoe hij vooruit zou gaan door Odin.Hij vindt het moeilijk dat zijn maatje nu weggaat, maar heeft er ook heel bewust naartoe geleefd. "Ik heb dagelijks gedacht: er gaat een dag komen dat Odin weggaat en die dag is vandaag aangebroken. Maar ik heb echt een doel behaald. Ik ga verder en de hond ook."Door Odin kwam Marco op het idee een hondenpension te beginnen. Met dat plan gaat hij nu aan de slag. "Ik ga honden opvangen voor militairen die op oefening of op missie gaan. En misschien ook wel voor burgers of veteranen."En Odin? Die gaat over een tijd, als hij zijn opleiding heeft afgerond, zelf op missie. "Hij gaat explosieven, zoals bermbommen opsporen, zodat militairen er niet overheen rijden. Daarmee worden mensenlevens gered. Dit is in alle opzichten een win-winsituatie."