Bonden dreigen met nieuwe staking in streekvervoer

ASSEN - Chauffeurs van de streekbussen dreigen 30 april en 1 mei het werk neer te leggen als de werkgevers niet met betere cao-voorstellen komen.

De vervoerders hebben daar een week de tijd voor. Als zij dan niet voldoende tegemoetkomen aan de wens van de werknemers om bijvoorbeeld de werkdruk te verminderen volgen acties in het hele land, meldt vakorganisatie FNV.De bonden en de werkgevers spraken vandaag met elkaar over een nieuwe cao voor het streekvervoer. Het overleg leidde niet tot overeenstemming. De werkgevers en bonden hadden al eerder een onderhandelingsresultaat bereikt. Dat werd eind maart door leden van CNV Vakmensen en FNV afgewezen.De werkgevers laten weten teleurgesteld te zijn in de gang van zaken. Zij onderzoeken de mogelijkheden om toch tot een akkoord te komen.De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. Begin dit jaar legden chauffeurs van Qbuzz in onze ook al het werk neer