Verdachte van moord op Djamila opnieuw voor de rechter

HOOGEVEEN - Freddy D. (47) uit Hoogeveen verschijnt vanochtend voor de tweede keer voor de rechtbank in Assen. D. wordt verdacht van de moord op de Hoogeveense Djamila Marissen.

Op 14 oktober vorig jaar meldde hij zich 's avonds bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen met het lichaam van Djamila, de dochter van zijn vriendin, in de kofferbak van zijn auto.Het Openbaar Ministerie verdenkt de Hoogevener ervan dat hij het meisje eerder die dag in zijn auto heeft gewurgd in de buurtschap Punthorst bij Staphorst.De rechtbank behandelt de moordzaak vandaag nog niet inhoudelijk, dat gebeurt op 15 mei. Vandaag wordt tijdens een pro-formazitting gekeken naar de stand van zaken van het onderzoek naar D.Tijdens de eerste zitting 25 januari maakte de officier van justitie bekend dat ze een reconstructie wilde laten maken van de moord . Daarbij zou D. moeten voordoen wat er in de auto was gebeurd op 14 oktober. Of dat inmiddels is gebeurd, is nog niet duidelijk.De Hoogevener is ondertussen gewisseld van advocaat. Hij heeft de Hoogeveense Joris Kroeze ingeruild voor Jan Boksem, advocaat bij Anker & Anker in Leeuwarden. Die wil voorafgaand aan de zitting niks zeggen.