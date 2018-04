'Begeleid pleegkinderen in eigen tempo naar volwassenheid'

ASSEN - De jeugdzorg moet beter, vindt minister Hugo de Jonge, en alle ouders en kinderen moeten dat gaan merken. Een voorstel is dat de leeftijd voor pleegzorg verhoogd wordt van 18 naar 21 jaar.

Nu moeten pleegkinderen hun gezinnen op hun achttiende nog verlaten, maar De Jonge wil dat de ondersteuning in de toekomst met drie jaar wordt verlengd. "Jongeren zijn op hun achttiende nog niet afgebakken", waarschuwde hij eerder tegen RTL Nieuws De Drentse Trijnie Kuiper is pleegmoeder van vijf pleegkinderen. "Twee daarvan zijn ouder dan 18 jaar en een derde kind wordt dit jaar 18. Het zou fantastisch nieuws zijn dat kinderen na hun achttiende in hun eigen tempo begeleid kunnen worden naar veilig wonen en richting volwassenheid. Ik krijg geen pleegzorgvergoeding meer om de kinderen van achttien jaar en ouder te helpen. Ze hebben gelukkig een studiebeurs en daar doen ze het dan van."Volgens Kuiper zou het een oplossing zijn als ze na hun achttiende nog drie jaar langer in een pleeggezin kunnen wonen. "De ondersteuning richting pleegouders valt nu, naast de zorg voor pleegkinderen, weg. En eigenlijk begint het bij achttien jaar nog maar net. Ze zijn dan jongvolwassen en kunnen hulp heel goed gebruiken.""Het is fijn als je een veilige thuisbasis hebt om terug te vallen", vervolgt Kuiper. "De papieren moeten worden ingevuld en hun emotionele groei is, door het verleden, later begonnen. Hun hele leven is al in beslag genomen door gesprekken die plaatsvinden tussen ouders en pleegzorgmedewerkers. Wij hebben in ieder geval altijd tegen ze gezegd: jullie blijven hier totdat je zelf kunt uitvliegen, wanneer jij aangeeft dat het kan. Tot die tijd heb je een veilige plek bij ons."