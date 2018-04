Vermoorde Djamila (12) blijkt toch misbruikt

ASSEN/HOOGEVEEN - De 12-jarige Djamila Marissen uit Hoogeveen blijkt te zijn misbruikt door de 47-jarige Freddy D. voor zij door hem werd gedood. Dat blijkt uit de tenlastelegging van de officier van justitie.

Freddy D. verscheen vandaag voor de rechtbank in Assen tijdens een tweede openbaring zitting die alles bij elkaar nog geen 10 minuten duurde. Wat er precies is gebeurd blijft vooralsnog onduidelijk.Op 15 mei wordt de zaak inhoudelijk behandeld, dan zal ook nader worden ingegaan op wat er precies is gebeurd. D. was zelf bij de zitting aanwezig en liet nogmaals weten 'spijt en berouw' te hebben van wat er op 14 oktober vorig jaar gebeurde: "Elke nacht heb ik nachtmerries."Freddy D. uit Hoogeveen, de vriend van de moeder van Djamila, meldt zich op zaterdagavond 14 oktober bij het politiebureau aan de Balkengracht in Assen. Hij alarmeert de aanwezige agenten die vervolgens meelopen naar zijn auto. In de mint groene Nissan Micra van de verdachte vinden ze het levenloze lichaam van de 12-jarige Djamila.De verdachte is de afgelopen weken nog twee keer door de politie verhoord. Een reconstructie, waar de officier van justitie tijdens de vorige zitting om vroeg , is daarom niet meer nodig volgens het Openbaar Ministerie.