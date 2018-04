Stelling: Duits moet verplicht worden op de basisschool

ASSEN - Op steeds meer basisscholen is er aandacht voor Duits. De Actiegroep Duits vindt dat de taal van onze oosterburen wel wat extra aandacht verdient.

De Stidalschool in Dalerveen is al voor het tweede jaar op rij bezig met het geven van lessen Duits aan hun leerlingen. Dat gebeurt in samenwerking met de Stenden Hogeschool in Emmen. Ook zijn er uitwisselingen en contacten met een school in Georgsdorf in Duitsland.Roely Rijkens van de Stidalschool vindt de aandacht voor Duits erg belangrijk. "Wij denken dat als je op de basisschool al Duits krijgt, dat je later op de middelbare school al een voorsprong hebt. Misschien niet in grammatica, dat is ook niet de bedoeling. We willen vooral dat ze de angst om Duits te spreken kwijtraken."Wat vindt u? Moeten kinderen op de basisschool al in aanmerking komen met de Duitse taal? Of hebben kinderen daar nog niets aan?