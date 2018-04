Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 17 april In de nieuwsminuut onder meer de redding van een ree (foto: persbureau Meter)

De brandweer heeft vanochtend een ree gered uit de Hoogeveense vaart. Verder in de nieuwsminuut het verkeersexamen in Meppel, bijna 500 kinderen fietsten mee. En het Openbaar Ministerie zegt dat de 12-jarige Djamila misbruikt is voor haar dood.