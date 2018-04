Deel dit artikel:











Theatervoorstellingen Herinneringscentrum Kamp Westerbork uitgesteld De voorstelling 'Blauwe Vlinder' wordt gespeeld in en om de voormalige commandantswoning (foto: archief RTV Drenthe)

WESTERBORK - De theatervoorstellingen 'Aan de andere kant' en 'Blauwe Vlinder', die in 2018 en 2019 bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork zouden worden gespeeld, zijn uitgesteld tot 2020.

"De aankomende twee zomers worden er al een paar grote producties gespeeld in Drenthe. In overleg met de theatermakers hebben we daarom besloten de voorstellingen te verplaatsen naar 2020", zegt woordvoerder Hilde Boelema van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.



Aan de andere kant

De voorstelling 'Aan de andere kant' belicht de gijzeling van de lagere school in Bovensmilde en de kaping van de trein bij De Punt van twee kanten. Ook de andere Molukse acties en de achtergronden daarvan komen aan bod. Het verhaal begint in Westerbork, waar Molukkers in de jaren '50 in het vroegere kamp werden ondergebracht. Dat werd toen Kamp Schattenberg genoemd.



De voorstelling is een productie van de stichting Gedeelde Verhalen die historische theaterproducties in het Noorden organiseert.



Blauwe vlinder

De voorstelling 'Blauwe Vlinder' vindt plaats in en om de voormalige commandantswoning op Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het is totaaltheater waar op een bijzondere manier het thema Vrijheid wordt verbeeld in zang, dans, live muziek en film met respect voor de beladen historie van de locatie.



De voorstelling wordt gemaakt door Geke Hoogstins, die eerder de voorstelling Walkyre Echo's heeft geschreven, geregisseerd en geproduceerd. Zij werd hiervoor in 2012 genomineerd voor een Drentse Cultuurprijs.