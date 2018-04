Deel dit artikel:











Ganzen Geesje in Coevorden bedolven onder schuim Ganzen Geesje onder het schuim (foto: Elske Nijland)

COEVORDEN - Een kwajongensstreek, dat is het volgens de gemeente. Ganzen Geesje is er zo af en toe het slachtoffer van: een enorme schuimpartij.

Eens in de zoveel tijd spuiten jongeren enkele flessen afwasmiddel leeg in de fontein bij het standbeeld. Soms wordt de schuimlaag wel drie meter hoog.



Elske Nijland filmde gisteren vanaf het terras het waaiende schuim over de markt. "We hebben niet gezien wie het gedaan heeft. Binnen een paar minuten ontstond er al een berg schuim. Dat kwam door de wind, denk ik. Maar het gebeurt wel vaker dat het standbeeld onder schuim zit."



De gemeente laat weten dat ze geen aangifte bij de politie doet. "We hebben het gemeld bij de stadswacht, die houdt het in de gaten. Zo vaak gebeurt het ook weer niet en aangezien het om afwasmiddel gaat, is het niet schadelijk voor de fontein. Na een dag is het sop meestal alweer verdwenen. Het is gewoon een ouderwetse kwajongensstreek."