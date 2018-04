PvdA: Sluiting bureau Beilen donderslag bij heldere hemel

BEILEN - Voor de PvdA in de gemeente Midden-Drenthe is het nog geen uitgemaakte zaak dat het politiebureau in Beilen sluit.

Gisteren werd via RTV Drenthe bekend dat de politie het voornemen heeft om het politiebureau in 2019 af te stoten Voor de PvdA kwam dit nieuws als een volslagen verrassing. "Wij wisten nog van niks", zegt fractievoorzitter Dirk Jasper Keegstra. "We hebben het via de media moeten vernemen en daar baal ik flink van. We zijn als raad overvallen."De PvdA accepteert de sluiting niet op voorhand. "Wij zijn nog niet zover dat het gaat sluiten", aldus Keegstra. "We willen eerst meer weten. Onze fractie weet nog helemaal niks.""We willen weten wat de achtergronden zijn, hoe de politie denkt hiermee om te gaan en of we in de gelegenheid zijn om iets te behouden. En ik ben heel benieuwd naar de reactie van het college in deze en hoe daar over gesproken is de afgelopen tijd. "De PvdA vindt dat een grote plattelandsgemeente als Midden-Drenthe een plek verdient waar mensen direct contact kunnen hebben met de politie. "Het is natuurlijk mooi dat de politie via twitter en andere kanalen communiceert, maar lang niet iedereen is digitaal vaardig. Veel ouderen en andere mensen willen ergens terecht kunnen, een plek waar bekende gezichten zitten die je te woord kunnen staan", aldus Keegstra.