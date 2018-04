Bas Dost stopt als international

VOETBAL - Bas Dost, oud-spits van FC Emmen, heeft zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands elftal gespeeld. Dat meldt het AD. De 28-jarige spits heeft volgens de krant bondscoach Ronald Koeman vandaag laten weten dat hij per direct een punt zet achter zijn interlandloopbaan.

Dost heeft het gevoel dat hij in Oranje nooit serieus genomen is. Vrijwel altijd stond hij ter discussie. "Het is niet goed gelopen bij het Nederlands elftal. Om wat voor reden dan ook. Ik ben op het moment gekomen dat ik zeg ‘tot hier en niet verder.’ Het werkt gewoon niet", zegt de spits van Sporting in het AD Dost kwam in Oranje tot één doelpunt in achttien interlands. Op 13 november 2015 scoorde hij in en tegen Wales. Bij zijn huidige club Sporting Portugal scoort hij er wel op los: in 57 competitiewedstrijden trof hij 59 keer doel. Zijn laatste interland was tegen Engeland, toen Koeman als bondscoach debuteerde.