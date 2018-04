Vijf jaar ROEG!: de allereerste uitzending

Precies vijf jaar geleden zond RTV Drenthe de allereerste aflevering van ROEG! uit. Presentator Joris Barske en boswachter Pauline Arends kwamen live vanuit het Grolloërveen.

De eerste uitzending van ROEG! werd op 17 april uitgezonden. De eerste tien minuten waren live op tv, daarna werd de uitzending verder op het internet uitgezonden. Kijkers konden via Twitter vragen stellen die in het tweede deel van de uitzending werden beantwoord.In de eerste uitzending hebben Joris en de boswachter het onder andere over de wolf, die toen net in de buurt van Drenthe was gezien. Ook hebben ze het over adders, biologisch tuinieren en komt er een wandelroute voorbij.Wil je de hele uitzending terugzien? Dat kan hieronder.