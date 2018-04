Drentse studenten hebben het zwaar in Morocco Desert Challenge

ASSEN - Studenten van het TT-insituut in Assen racen momenteel met een rallywagen door Marokko. Ze doen mee aan de Morocco Desert Challenge, een soort Dakar Rally voor amateurs.

Ze rijden in een rallywagen die ze zelf gebouwd hebben voor de wedstrijd. Zondag begon de rally. "De eerste twee racedagen verliepen goed. De auto heeft zich goed gehouden. Navigator Randy en coureur Chris hebben het erg zwaar gehad, maar het was perfect. We liggen nu 33e overall van de 48, dus qua competitie doen we het ook hartstikke leuk", zegt docent Mark Bouwman, die ook in Marokko verblijft.De rallywagen is inmiddels onderweg voor de derde etappe. "Gisteren was het zwaar, waardoor we tot half zes vanochtend aan het sleutelen waren geweest om de auto weer klaar te krijgen. Het was een lange dag met veel stenen, veel zand en duinen. De route was 477 kilometer lang. De laatste deelnemer kwam gisternacht pas om 04.15 uur binnen, terwijl we om 07.00 uur in de ochtend startten. Dat geeft aan hoe zwaar het is."Bouwman bevindt zich middenin de woestijn. "Je rijdt van bivak naar bivak met alleen maar zand om je heen. Als de auto op pad is, gaan we naar een ander bivak toe. We zitten vandaag rond de 435 kilometer die wij moeten afleggen. Normaal gesproken is dat een paar uurtjes, maar voor ons is dat een hele dag." Aanstaande zondag is de finish. "Dan hebben we twee dagen rust en gaan we weer terug naar Drenthe", aldus Bouwman.De komende weken volgt RTV Drenthe het avontuur van de Drentse studenten. De groep heeft een camera en microfoon mee en maakt foto's en video's van hun avontuur. Hun belevenissen zijn dagelijks bij RTV Drenthe terug te zien.