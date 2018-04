Deel dit artikel:











Celstraffen geëist voor vechtpartij om ondergrondse wietplantage Celstraffen voor vechtpartij om wietplantage (foto: Pixabay.com)

LEEUWARDEN - Een vechtpartij bij een woning aan de Boijlerweg in Boijl bracht de politie op 6 november vorig jaar op het spoor van een ondergrondse wietplantage. Vier mannen waren aan het knokken geslagen omdat de wiet was verdwenen.

Drie van de vier moesten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden. Een 44-jarige man uit Echten, een 48-jarige inwoner van Boijl en een 51-jarige man uit Drachten. Zij zouden een inwoner van Oosterwolde hebben mishandeld en van zijn vrijheid hebben beroofd. Twee van de drie ontkenden, alleen de man uit Boijl erkende dat hij de Oosterwoldenaar met een kloofbijl op de duim heeft geslagen.



Ondergrondse hennepkwekerij

Het draaide allemaal om de hennepkwekerij, die was van de man uit Boijl. In een ondergrondse zeecontainer had hij 120 wietplanten staan. Die werden verzorgd door de man uit Oosterwolde.



Toen de hennep geoogst zou worden bleek de kwekerij geript te zijn: de henneptoppen waren verdwenen. De eigenaar verdacht de man uit Oosterwolde, want er waren geen braaksporen bij de container en de Oosterwoldenaar had een sleutel.



Mishandeld

De man uit Oosterwolde zou vervolgens bedreigd en mishandeld zijn door de drie verdachten. De Echtenaar zou zijn keel hebben dichtgeknepen, de Drachtster zou hem klappen hebben gegeven en de Boijlenaar zou geprobeerd hebben hem met een kloofbijl tegen het hoofd te slaan.



Het slachtoffer slaagde er tot twee keer toe in te vluchten, maar beide keren werd hij teruggehaald. De mannen zouden hem over de straat en in een auto hebben gesleept en in de woning van de man uit Boijl te hebben mishandeld.



Celstraf

De officier van justitie vond dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving. De verdachten uit Echten en Drachten hoorden twaalf maanden cel tegen zich eisen, waarvan acht voorwaardelijk. Tegen de man uit Boijl werd een celstraf van een jaar geëïst, plus zes maanden voorwaardelijk.