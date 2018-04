Natuur- en Milieufederatie hekelt wildgroei aan zonneparken

ASSEN - Het is een slechte zaak dat er geen toezicht is bij het aanwijzen van locaties voor zonneparken. Dat zegt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

Steeds vaker kiezen projectontwikkelaars bij het plaatsen van zonnepanelen voor het platteland in plaats van daken.Vooral de landbouwgronden in onze provincie zijn goedkoop en daardoor in trek bij projectontwikkelaars. De Milieufederatie is daar niet gelukkig mee, omdat een wildgroei aan zonneparken grote gevolgen heeft voor de natuur en voedselproductie."Het is positief dat er zo'n ontwikkeling is op het gebied van zonne-energie, maar het gaat een beetje hotel de botel op dit moment", zegt Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. "Gedreven door een landelijke subsidieregeling. Hierdoor zie je overal initiatieven komen. Zo wordt het een beetje cowboy-gedrag. Iedereen fokt elkaar op en iedereen rent naar die regeling toe. 'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt', is de gedachte. Dat krijgt ongezonde trekjes."De Natuur- en Milieufederatie vreest bovendien voor het imago van zonnepanelen. "Veel omwonenden denken 'waarom moeten die panelen hier komen?'", zegt Hoekstra. "Dat proces loopt niet goed. Voor gemeenten onderling kan dit ook problemen zorgen. Als er een zonnepark op de grens wordt geplaatst, en er net overheen komt er nog een, dan heeft dat effect op elkaar."Het is volgens Hoekstra hard nodig dat een regisseur wordt aangesteld om te bepalen waar de zonnepanelen geplaatst kunnen worden en waar niet. "Als het gaat om omvangrijke ingrepen moet je kijken naar waar het past. Ruimtelijke ordening. We hebben als Natuur- en Milieufederatie Drenthe de provincie daarom opgeroepen om tot gezamenlijke regie te komen."