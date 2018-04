Eerbetoon voor zijspancoureur Egbert Streuer in Drents Museum

ASSEN - Het Drents museum gaat een grote expositie wijden aan zijspancoureur Egbert Streuer. In februari 2019 gaat de expositie van start.

De tentoonstelling is een eerbetoon aan de in Assen geboren Streuer, die samen met bakkenist Bernard Schnieders drie keer wereldkampioen werd in de zijspanklasse. Met zijn imposante snor en baard was Streuer een opvallende verschijning in het rennerskwartier.Op de expositie zijn onder meer originele video’s en foto’s van Streuer te zien. Ook zijn trofeeën, motoren, kleding en erekransen te bewonderen. Veel van het materiaal komt uit het archief van motorsportfotograaf Henk Keulemans en journaliste Natascha Kayser.In de internationale motorsport heeft Streuer meer bereikt dan welke andere Nederlandse coureur ook. Als enige Nederlander werd hij wereldkampioen zijspanrace in 1984, 1985 en 1986. Hij wist de TT in thuisbasis Assen twee keer te winnen, in 1987 en 1991.