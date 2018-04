Jan Terlouw: Ook lokaal kun je al heel wat doen tegen milieuproblematiek

ORVELTE - Schrijver en oud-politicus Jan Terlouw maakt zich grote zorgen over de natuur, het milieu en de klimaatverandering. Dat vertelde hij tijdens de eerste voorjaarslezing van IVN Regio Noord in De Veldhoeve in Orvelte.

Ruim tachtig belangstellenden kwamen vanmiddag naar het museumdorp om naar het verhaal van de schrijver te luisteren. "Ik maak mij veel zorgen over de manier hoe wij met de natuur omgaan. Met de zeeën, met de oerwouden, met de landbouwgronden en met de insecten. Het staat er slecht voor. Insecten verdwijnen heel snel, vogels zijn aan het verdwijnen, althans sommigen. En dat hoeft zo niet, dat kan best anders."Hoe zou dat anders kunnen? Volgens Terlouw moeten we veel meer rekening houden met de natuur en met het in stand houden van de natuur. "Niet alles moet ten koste gaan van economische groei. Het enige criterium moet niet zijn 'wat doet dat voor de economische groei', maar er moet ook gekeken worden naar hoe kunnen we dat doen in evenwicht met de natuur. Want dat kan best."Maar de oud-politicus is ook kritisch op de huidige politiek, als hij kijkt naar oplossingen voor de milieuproblematiek. "De politiek moet uiteindelijk de leiding nemen. Dat kan alleen als je de mensen meekrijgt. De politici zijn wel gekozen om de leiding te nemen namens ons. Dat vraag ik aan ze. Neem de leiding."Het is niet alleen de landelijke politiek, die bij kan dragen aan een oplossing. Ook op lokaal niveau kan er van alles gedaan worden. "Gemeenten kunnen duurzame energie bevorderen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er windmolens of zonnepanelen komen. Of ga de vuilnis gescheiden ophalen. Lokaal kun je al heel wat beginnen."Zonneparken ziet Terlouw als een goede ontwikkelingen. "Het is heel mooi als je een evenwicht kunt vinden tussen voor wat de natuur nodig heeft en dat je braakliggende terreinen, daken of bermen of stoeptegels voor kunt gebruiken om duurzame energie te winnen. Elke gemeente kan kijken: wat kan onze gemeente doen."Toch gaat volgens Terlouw ook de aloude spreuk 'een beter milieu begint bij jezelf' op. "Ieder individu kan wat doen. Echt effectief is lid worden van een politieke partij, maar dat is niet het enige. Als je gaat stemmen, kies op groene kandidaten. En je kunt natuurlijk zelf ook wat doen. Doe het licht uit als je weggaat, zet het raam niet open boven de brandende verwarming en scheid bijvoorbeeld je afval."Hoewel het een groot probleem is, is het volgens de schrijver wel oplosbaar. "Daar ben ik van overtuigd. Het is niet eens heel moeilijk. Maar je moet het wel willen en een beetje daadkrachtig zijn. Als mensen maar weten wat het probleem is, dan willen ze wel wat doen, ook voor kun kinderen. Maar dan moet de politiek ook handelen, de leiding nemen, daar is het de politiek voor."Of daar nog een rol voor Terlouw is weggelegd bij het oplossen van het probleem, hij denkt van niet. "Ik doe al wat ik kan, ik kan niet alles. Ik ben oud en vind dat ik al tamelijk veel doe. Ik probeer de mensen ervan te overtuigen dat het kan."Het verhaal van Terlouw viel in ieder geval in goede aarde bij Mark Tuit, directeur van IVN Regio Noord. "Toen we met dit idee begonnen, stond er eigenlijk maar één iemand op mijn lijstje. En het was precies zoals ik gehoopt had: heel laagdrempelig met een fantastisch verhaal."Volgens Tuit is het geven van zo’n lezing goed voor de medewerkers van het IVN. "De mensen met wie we dagelijks samenwerken zijn altijd heel erg druk met de dingen die we doen, namelijk natuureducatie. Dan is het ook goed om een goede spreker uit te nodigen om ons allemaal weer te prikkelen. En dat is vandaag gelukt. Ik hoor alleen nog maar goede geluiden. Het is een uitdaging om voor volgens jaar weer een goede lezer te vinden, maar we hebben nog een jaar."