Zeven jaar cel dreigt voor verdachte overval Big Bazar Emmen

ASSEN/EMMEN – Voor het overvallen van warenhuis Big Bazar in Emmen eiste het Openbaar Ministerie celstraffen van veertig maanden, waarvan twaalf voorwaardelijk tegen twee mannen van 57 en 33 jaar oud uit Emmen.

De 33-jarige man werd in 2013 veroordeeld tot een straf van zeven jaar cel voor drugshandel in Engeland. Daarvan zat hij zo’n drie jaar uit. Het Openbaar Ministerie wil dat hij nu ook de rest gaat uitzitten: bijna vier jaar cel. In totaal hangt hem dus zeven jaar cel boven het hoofd.Op 19 februari werd een jonge caissière van de Big Bazar aan de Houtweg in Emmen met geweld overvallen . De twee daders hadden mutsen op en sjaals voor hun gezicht, waardoor de vrouw alleen hun ogen kon zien.Eenmaal bij de kassa sprong een van de overvallers over de toonbank. Hij greep de caissière vast en eiste dat ze de kassa openmaakte. Ondertussen blokkeerde zijn handlanger de doorgang voor de vrouw en liet haar een balletjespistool zien, dat leek op een echt wapen. De man die achter de toonbank stond, sloeg de vrouw op het hoofd en duwde haar hoofd tegen het beeldscherm van de kassa toen ze de la niet snel genoeg open kreeg.Uiteindelijk gingen de overvallers er met ruim 330 euro vandoor. Een dag later werden de Emmenaren van 57 en 33 jaar aangehouden. Een agent herkende oudste op de camerabeelden uit de winkel. De man werd bij een kennis thuis aangehouden. Daar lag ook het balletjespistool.Hij bekende en vertelde dat de 33-jarige man zijn handlanger was die het geweld had gebruikt. Hijzelf was de initiatiefnemer, verklaarde hij. Het ging niet goed voor hem. "De overval was een schreeuw om hulp”, aldus de man. Het geld dat hij na afloop kreeg – 70 euro – gaf hij uit aan cocaïne.De 33-jarige verdachte ontkende in de rechtszaal stellig dat hij de andere overvaller was. Volgens zijn advocaat Paul van Jaarsveld rammelt het bewijs. Zo is geen DNA van de man op het T-shirt van het slachtoffer gevonden, terwijl hij het slachtoffer volgens het OM een tijdje stevig vasthield. Ook nam de politie een deel van de getuigenverhoren niet op, terwijl dit wel had gemoeten. Van Jaarsveld vindt daarom dat hun verklaringen niet mogen worden gebruikt voor het bewijs. Hij pleitte voor vrijspraak.De officier van justitie eiste dat beide mannen, naast hun straf, in totaal 2000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen. De caissière heeft psychische klachten overgehouden aan het geweld.Uitspraak: 1 mei.