Burgemeester Midden-Drenthe staat niet achter plannen om politiebureau te sluiten

BEILEN - Bewoners, gemeenteraadsleden en ook de burgemeester van Midden-Drenthe zijn stomverbaasd over het nieuws dat het politiebureau van Beilen in 2019 de deuren sluit.

"We zijn heel erg verrast over de concreetheid van de inhoud. Dat de politie moet bezuinigen op huisvesting, dat hoorden we inmiddels al. Maar wat dat betekent voor de gemeente Midden-Drenthe, daar waren we heel erg door verrast," vertelt burgemeester Mieke Damsma. Afgelopen vrijdag kreeg zij het nieuws van de sluitingsplannen te horen, maar tot een concreet gesprek over de gevolgen is het volgens haar nog niet gekomen.Damsma is niet blij met de plannen. "Zichtbaarheid van de politie is wel een hele belangrijke. In het gevoel van veiligheid, voor alle inwoners. De gemeente Midden-Drenthe is een hele grote uitgestrekte gemeente, dus het is zo begrijpelijk dat je zorgt dat in het hartje van de gemeente een fysieke gemeentepost is."Damsma geeft aan dat het voor de gemeente nog geen verloren zaak is. Ze gaan om de tafel met de politie. "We gaan in gesprek om te kijken wat de consequenties zijn voor de gemeente.""Dit is een eenzijdig besluit van de politie. Wij hopen dat dit nog niet een feit is. We moeten gewoon goed met elkaar in gesprek om de zaken te blijven behouden zoals we dat ook met elkaar hebben afgesproken", aldus Damsma.