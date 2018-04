Deel dit artikel:











Vrijwilliger knapt oorlogsmonument Odoorn op: ‘Een likje verf is wel nodig’ Jitse Herder knapt het oorlogsmonument in Odoorn op.(foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

ODOORN - Het oorlogsmonument in Odoorn ligt er op 4 mei bij de dodenherdenking weer piekfijn bij. Daarvoor zorgt gepensioneerd schilder Jitse Herder. Hij ergerde zich aan de staat van het onderhoud en knapt daarom vrijwillig het monument op.

Geschreven door Steven Stegen

Het is een mooie klus zegt Herder, terwijl hij even opstaat om de benen te strekken. “De mensen die op de gedenksteen staan hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. Ze verdienen alle eer.”



Herder fietste onlangs langs het in 1949 onthulde monument. “Het viel me op dat de letters niet erg goed meer te lezen waren, een likje verf is wel nodig. Ik heb toen contact gezocht met de gemeente Borger-Odoorn en aangeboden om de letters weer netjes in te kleuren. Dat vond de gemeente goed.”



De namen van de gevallenen krijgen weer een mooie goudkleur. De jaartallen maakt Herder grijs. Het oorlogsmonument in Odoorn is een zuil, gemaakt van op elkaar geplaatste veldkeien. De zuil wordt bekroond door de vleugels van een arend. Aan de voet van de zuil is een plaquette aangebracht. Het gedenkteken was een initiatief van de Bond Oud Militairen Odoorn.