Ouderen zorgen voor voortbestaan buitenbad De Wijk

DE WIJK - Een grote groep vrijwillige ouderen is sinds maart dagelijks te vinden bij buitenzwembad De Slenken in De Wijk. De senioren zorgen ervoor dat het bad er perfect bij ligt op 28 april, de start van het nieuwe zwemseizoen.

Sinds de gemeente De Wolden het bad overdroeg aan stichting 'De Slenken' draait het bad grotendeels op vrijwilligers. Schoonmaak, onderhoud, toezicht, kassa- en kioskwerk; alles draait dankzij de lokale ouderen.Eén van die vrijwilligers is Jan Talen. Voor de 28ste keer treft hij de voorbereidingen om het bad in de meivakantie te kunnen openen. Talen: "Eigenlijk heb je het hele jaar werk aan het zwembad. In de winter kom ik hier ook regelmatig om de pompen en machines te controleren, zodat ze in het voorjaar goed functioneren.""Het is meer dan alleen de stoep aanvegen. Er komt een nieuw afdekzeil boven het bad en de kleedhokjes worden vernieuwd. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij 28 april de deuren kunnen openen", sluit Jan tevreden af.