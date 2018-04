Deel dit artikel:











Voor je werk aan de slag in de kantoorbus De kantoorbus (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

ASSEN - De deur uitstappen en meteen aan het werk. Dat kan binnenkort in de kantoorbus. Die bus brengt je naar kantoor en onderweg kun je al aan de slag. Hij rijdt tussen Assen en Groningen.

Geschreven door Ineke Kemper

"Je kunt een kopje koffie nemen, er is WiFi, een printer en je kan je jas ophangen", vertelt Klaas Jan de Vries, directeur van Drenthe Tours, dat de kantoorbus organiseert. "We hebben plekjes waar je alleen kunt zitten en je laptop op een uitklaptafel kunt zetten, maar er zijn ook zitjes voor twee of vier personen als je met je collega's bij elkaar wilt zitten werken."



Reistijd is werktijd

De kantoorbus is bedoeld voor mensen die in Assen of Groningen werken. "Dat scheelt heel veel vrije tijd. Want zodra je instapt begint je werkdag al", aldus de Vries. "En het mooie is dat we net als de lijnbus over de vluchtstrook mogen in de file", vult chauffeur Miranda Mustert, die straks naar eigen zeggen met veel enthousiasme de kantuurbus gaat besturen.



Van de veertig stoelen zijn inmiddels tien verkocht en op zes stoelen is een optie genomen. Drenthe Tours verwacht binnenkort meer stoelen te verkopen.



De kantoorbus maakt maandag 30 april z´n eerste officiële rit.