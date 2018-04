Deel dit artikel:











Borger-Odoorn kaartte krapte op stroomnet vorig jaar al aan Borger-Odoorn heeft een maximum gesteld aan het aantal zonneparken. (foto: archief RTV Drenthe)

EXLOO - Wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn heeft een jaar geleden al met netbeheerder Tennet gesproken over dreigende krapte op het elektriciteitsnet. “Het probleem speelt ook bij ons”, aldus de wethouder van Gemeentebelangen.

Geschreven door Steven Stegen

Tennet en Enexis waarschuwden gisteren dat er op korte termijn geen nieuwe zonneparken bij moeten komen in Groningen en de kop van Drenthe. “Maar ook in Borger-Odoorn speelt dit”, zegt Buijtelaar.



Twaalf parken

Het grootste plan in Borger-Odoorn is dat voor de voormalige vloeivelden van Avebe, bij Nieuw-Buinen. Daar gaat het volgens Buijtelaar om 90 hectare. Ook de Daalkampen in Borger zit in de pijplijn, daar gaat het om 20 hectare. Ook zijn er plannen voor 60 hectare aan de Nieuwe Dijk bij Exloo.



Volgens Buijtelaar kunnen deze plannen in principe gewoon doorgaan, mits de gemeenteraad ermee instemt. Borger-Odoorn heeft wel een maximum gesteld aan het aantal zonneparken. “Op een bepaald moment lagen er aanvragen voor meer dan duizend hectare. Het dreigde uit de hand te lopen. De raad heeft nu uitgesproken dat er tien kleine parken tot vijf hectare kunnen komen en twee grote parken.”



Geen gevolgen voor windmolens

De boeren die in de Veenkoloniën 45 windmolens willen bouwen maken zich geen zorgen over geschetste problemen met het elektriciteitsnet. “Wij kunnen onze stroom zeker kwijt”, zegt woordvoerder Harbert ten Have. “We zijn al sinds 2010 met de elektriciteitsbedrijven in gesprek en we hebben harde afspraken. We betalen ze ook nu al, zodat de capaciteit wordt uitgebreid."