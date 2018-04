Deel dit artikel:











Hennepkwekerij was wanhoopsdaad van ex-multimiljonair Een man die een hennepkwekerij runde in Beilen, hoorde vandaag de strafeis van het Openbaar Ministerie (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN/BEILEN - "Van multimiljonair tot dakloze", zo vatte een 50-jarige Emmenaar de laatste jaren van zijn leven samen. De man verscheen voor de rechtbank in Assen voor het bezit van een hennepkwekerij met ruim 2.000 planten en diefstal van stroom in Beilen.

Jarenlang werkte hij naar eigen zeggen als tv-producent, maakte hij veel programma’s en was hij aandeelhouder van productiemaatschappij The Entertainment Group, die in 2009 failliet ging. Zelf ging de man, die jarenlang op Aruba woonde, ook failliet. "Ik ben met zeven miljoen op mijn rekening naar Aruba gevlogen en kwam failliet terug", vertelde de Emmenaar.



'Wanhoopsdaad'

Op een industrieterrein in Beilen huurde hij vanaf juli 2013 een loods inclusief kantoor met de bedoeling er studio’s voor een nieuwe tv-zender te beginnen. Zijn plannen kwamen niet van de grond. "Maar ik had wel een gezin dat gevoed moest worden. Daarom ben ik een coffeeshop ingelopen en heb ik mezelf als katvanger aangeboden. Het was echt een wanhoopsdaad." Een katvanger is op papier de (juridische) eigenaar van een voertuig, bedrijf of bankrekening. Zo'n constructie moet het vinden van de werkelijke eigenaar voor de politie lastiger maken.



Zo kwam de man naar eigen zeggen in contact met mannen die in zijn pand een grote hennepkwekerij inrichtten en de meterkast saboteerden. Na een tip werd de kwekerij 27 april 2016 door de politie ontdekt. De kwekerij was toen al maandenlang in bedrijf.



132.000 euro winst

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man ervan dat hij in mei 2015 startte met de wietkwekerij. Volgens het OM heeft hij 132.000 euro verdiend met de illegale handel. Dat bedrag moet hij terugbetalen aan de staat, als het aan de officier van justitie ligt. Stroomleverancier Enexis wil 45.000 euro schadevergoeding van hem hebben voor de stroomdiefstal.



Dakloos

De officier eiste straf tegen de Emmenaar, die momenteel staat ingeschreven bij de daklozenopvang. De rechtbank bepaalde dat hij eerst in gesprek moet met de reclassering om zijn problemen in kaart te brengen voor de zaak inhoudelijk behandeld wordt.



Wanneer de zaak opnieuw wordt ingepland, is nog niet bekend. Wel is bepaald dat de Emmenaar zich dan ook moet verantwoorden voor een hennepkwekerij die begin dit jaar in Hardenberg werd opgerold. De man vertelde in de rechtszaal dat hij daar op dezelfde manier te werk was gegaan als in Beilen en dat het hem ook puur om het geld ging.