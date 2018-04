Project Common Care moet zorgmogelijkheden tussen Nederland en Duitsland blootleggen

ASSEN - De provincie Drenthe stelt vijftigduizend euro beschikbaar om te kijken hoe Nederland en Duitsland elkaar kunnen helpen op het gebied van zorg. Het project krijgt de naam 'Common Care' mee. Het onderzoek gaat drie jaar duren.

"Je merkt dat we nog heel vaak met de rug naar Duitsland staan", vertelt gedeputeerde Henk Jumelet. "Mensen die in de zorg werkzaam zijn, hebben vaak het gevoel dat ze niet aan de slag kunnen in Duitsland. Ook patiënten zijn vaak in Nederland patiënt, terwijl ze misschien niet bedenken dat ze bijvoorbeeld ook naar Meppen of Oldenburg kunnen gaan voor behandelingen. Dit project gaat erover om die barrières te slechten."Volgens Jumelet zitten bij zorgverzekeraars zorgbezoekjes over de grens nog niet in het pakket. "We denken dat die vraag in de toekomst toch vaker aan de orde komt. Met Common Care willen we onderzoeken wat er in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. "Ook samenwerking tussen personeel is een belangrijk agendapunt. Treant, dat onder andere met personeelstekort kampt, is daarom een van de partners in het project.