Nieuwe coalitie Tynaarlo: 'Supermarkt Ter Borch geen gelopen race'

VRIES - De supermarkt die bij Ter Borch moet komen, komt er misschien toch niet. Dat blijkt uit het vandaag ondertekende coalitieakkoord van de gemeente Tynaarlo.

Hoewel een meerderheid van de raad het bestemmingsplan heeft gewijzigd, zegt de nieuwe coalitie dat het realiseren van de supermarkt nog geen gelopen race is.Volgens Casper Kloos, fractievoorzitter van Leefbaar Tynaarlo, is het bestemmingsplan nog niet ter inzage gelegd. Dit betekent dat - hoewel de raad hier in december al over heeft besloten - nog zienswijzen op kunnen worden ingediend. Hier kan de vernieuwde coalitie nog gebruik van maken.Zo zou het volgens Kloos bijvoorbeeld mogelijk zijn om in plaats van een supermarkt misschien appartementen en kleine winkeltjes te plaatsen op de locatie. "Maar," zegt de fractievoorzitter, "Dan moet de raad ook akkoord zijn en moeten er wel zienswijzen worden ingebracht."Gezinus Pieters, raadslid van de VVD, ging gelijk in het verweer tegen het juist gepresenteerde coalitieakkoord. "Waarom zijn wij hier niet bij betrokken? De hele raad zou toch inspraak mogen leveren tijdens een heidag?" Ja, reageert Kloos van Leefbaar Tynaarlo. "In dit akkoord ligt nog niets vast."De nieuwe coalitie bestaat uit Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, CDA en de ChristenUnie. De fracties vertegenwoordigen samen 15 van de 23 raadszetels. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen vastgesteld en wordt aangevuld door een raadsprogramma. Dat moet in oktober af zijn.In het akkoord is ook afgesproken dat er een jongerenraad komt, er meer met inwoners moet worden gepraat en er op een andere manier moet worden vergaderd.Over de toekomst van de Prins Bernardhoeve heeft de coalitie nog geen vaste afspraken gemaakt. Ze wachten de resultaten van de lopende onderzoeken af. Wel zeggen de politieke partijen dat de inwoners en ondernemers van Zuidlaren moeten bepalen wat er bij de Prins Bernardhoeve gaat gebeuren. Een breed draagvlak is een 'absolute voorwaarde', zo staat in het akkoord.