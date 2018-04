Verdere uitbreiding van wandelnetwerk Drenthe

ASSEN - Gedeputeerde Staten stellen een bedrag van 110.000 euro beschikbaar om het wandelknooppuntennetwerk in Drenthe verder uit te breiden.

Hiermee kan het Recreatieschap Drenthe het netwerk verder uitrollen in de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden, en het laatste gedeelte in de gemeente De Wolden.Gedeputeerde Henk Brink: "Naast het fietsen, past ook het wandelen in onze ambitie om dé vrijetijdsprovincie van Nederland te worden. Met het realiseren van het wandelknooppuntennetwerk sluiten we aan bij de behoefte van de Drentse wandelaar. We zetten daarom in op een provinciedekkend wandelknooppuntennetwerk."Een van deze netwerken wordt aangelegd in Havelte en Frederiksoord en omgeving. Dit doet het Recreatieschap Drenthe in samenwerking met de gemeente Westerveld. Hierover wordt een bijeenkomst georganiseerd op 24 april.In totaal wordt in het wandelnetwerk in de provincie tussen de 2,5 en 3 miljoen euro geïnvesteerd.