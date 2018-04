Meer water in Grote Rietplas in Emmen na tientallen meldingen vastgelopen boten

EMMEN - De problemen met de diepte van de Grote Rietplas in Emmen zijn opgelost. Dat zegt Fred Ottens, voorzitter van wijkvereniging Parc Sandur.

"Het waterpeil wordt nu twintig centimeter hoger gezet, zodat die twintig centimeter kan verdampen en het water dus op peil blijft. Het water is nu zelfs hoger dan het basispeil", lacht Ottens.Vorig jaar bleek tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door Parc Sandur en de wijk Rietlanden, dat omwonenden zich ergerden aan de ondiepe plas. Meerdere boten liepen vast."Ja, veel mensen moesten pootje baden toen bleek dat de boot was vastgelopen", erkent Ottens. "We kregen ook al eerder veel meldingen binnen."Toch is wijkvereniging Parc Sandur anderhalf jaar bezig geweest om het aan de orde te stellen. "We hebben gesproken met de gemeente, provincie en waterschap. En op een gegeven moment komen die mensen elkaar ook allemaal tegen. Ze vonden toch in het kader van het 'toeristische aspect' dat het aangepast moest", aldus de voorzitter.Als het goed is, kunnen alle boten zonder problemen door de Rietplas varen. "Alle vaarwegen zijn als het goed is weer begaanbaar en boten lopen niet meer vast. Maar je moet wel oppassen dat je niet te dicht langs de kant komt", besluit Ottens.