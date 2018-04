Deel dit artikel:











MSC blameert zich tegen hekkensluiter Camiel Fidom scoorde voor MSC, maar de Meppelers stelden zwaar teleur en verloren van de hekkensluiter

VOETBAL - In de hoofdklasse A van het zondagvoetbal leed het Meppeler MSC een beschamende thuisnederlaag tegen Jong Achilles'29. Het werd 1-3 voor de hekkensluiter.

Door de nederlaag vergooit MSC haar kansen om nog iets leuks van dit seizoen te maken. De formatie van trainer Berry Zandink had bij een zege weer stiekem naar een plek in de subtop kunnen kijken, maar die kansen zijn nu wel verkeken. MSC staat zes duels voor het einde van de competitie op de 10e plaats.



Jong Achilles kwam via Vince Stans al vroeg op voorsprong, maar de verdiende gelijkmaker viel nog binnen het half uur. Camiel Fidom was de maker. De thuisclub ging daarna op jacht naar de gelijkmaker en dat had gekund, maar Fidom zag acht minuten na zijn goal een tweede grote kans gekeerd worden door de Achilles-doelman.



In de tweede helft bakte MSC er weinig meer van. Via Eddarhaoui en Schiks kwam Achilles zelfs op 1-3 en dat bleek ook de eindstand in Meppel.