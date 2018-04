Raad Ooststellingwerf: Gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen moet openblijven

VEENHUIZEN - Ook in buurgemeente Ooststellingwerf maakt de politiek zich zorgen over eventuele sluiting van de gevangenissen in Veenhuizen. De gevangenis Norgerhaven moet sowieso openblijven, vinden zeven van de acht fracties in de gemeenteraad Ooststellingwerf.

Op initiatief van de PvdA dienden de zeven fracties gisteravond een motie in bij burgemeester en wethouders, meldt Omrop Fryslân . Alleen D66 steunt de motie niet.Het college zou het ministerie van Justitie en Veiligheid weer moeten wijzen op een toezegging van de eerdere staatssecretaris Fred Teeven, dat er na de Noren weer Nederlanders vastgehouden zullen worden in Veenhuizen. Sluiting van de gevangenis is niet goed voor Ooststellingwerf, zegt fractievoorzitter Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang. Het gaat ten koste van de werkgelegenheid.Minister Sander Dekker neemt pas komende zomer een besluit over de laatste twee gevangenissen in Veenhuizen, maar in het dorp maken de mensen zich opnieuw zorgen over mogelijke sluiting van de gevangenissen.Veenhuizen is al zo'n tweehonderd jaar lang een dorp dat draait om de gevangenissen. Sterker nog: het dorp is om de gevangenissen heen gebouwd. Veenhuizen hoopt zelfs een plaats op de werelderfgoedlijst te krijgen door die bijzondere geschiedenis.De andere gevangenis, Esserheem, staat gewoon tussen de huizen. Als de gevangenis zou sluiten houd je niets meer over dan een groot openluchtmuseum. "Dat moeten we nou juist niet willen", zei directeur van het gevangenismuseum Peter Sluiter vorige week. "Het is alsof je de Dam, het paleis op de Dam en het monument uit Amsterdam weg zou halen. Je haalt dan echt de ziel uit het dorp."