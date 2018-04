Henk Bleker: Geen wildgroei aan zonneparken

ASSEN - Plannen voor zonneparken zijn er genoeg, maar problemen ook. Kunnen de parken hun energie wel kwijt en zijn gemeenten er wel klaar voor?

Populariteit zonneparken leidt tot problemen elektriciteitsnet Noord-Drenthe

Borger-Odoorn kaartte krapte op stroomnet vorig jaar al aan

Oud-staatssecretaris Henk Bleker ontwikkelt namens het bedrijf PowerField zonneparken. Hij beantwoordt vijf vragen over zonneparken."Eigenlijk ligt Nederland ver achter, als het gaat om schone energie. Daar hoort ook zonne-energie bij. Dus we zijn bezig met een kleine inhaalrace. Maar van wildgroei is geen sprake.""Het bedrijf Powerfield, waar ik in de Raad van Advies zit, heeft in veel gemeenten in Noord- en Oost-Nederland plannen. Wat we zien is dat de meeste gemeenten al, voor dat wij met plannen komen, hun beleid met de burgers hebben besproken. Dan gaat om zaken als waar de zonneparken moeten komen, hoe groot ze moeten worden en of ze in de buurt van bebouwing mogen komen.""Er zijn natuurlijk voorbeelden dat mensen overvallen zijn door de plannen. Maar we zien wel dat gemeenten in toenemende mate met burgers aan de slag gaan om te kijken waar wel of geen zonneparken zouden kunnen komen. Als er bij je in de buurt zo'n plan is, kan ik me best voorstellen dat mensen schrikken. Maar daarom beleggen we ook meerdere avonden voor de omwonenden.""We moeten heel veel en ook snel vergroening van de energie realiseren. Op allerlei manieren. Windmolens willen we vooral op zee en zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. Maar tegelijkertijd heb je om die vergroeningsambitie te realiseren ook zonneparken op de grond nodig.""We horen nu een signaal dat men problemen voorziet. Dat verbaast me een beetje. We komen nog maar net op gang. We wisten al jaren dat we deze kant op moesten. Maar als er voor de verdere toekomst moeilijkheden zijn, moeten we er wat aan doen."