Deze artiesten zie je op Bevrijdingsfestival Drenthe

ASSEN - Jett Rebel, Lucas Hamming en Ronnie Flex & Deuxperience. Het zijn een paar van de artiesten die optreden tijdens het Bevrijdingsfestival Drenthe.

Het festival wordt 5 mei traditioneel gehouden bij de Baggelhuizerplas in Assen. Andere namen: Navarone, Mooi Wark, DJ Vato Gonzalez & MC Tjen en Praia del Sol.De start van het festival is om 12.00 uur. En om 14.45 uur is de officiële opening door verzetsheld Andries Toebes.Voor de jeugd is er op het strand bij de Baggelhuizerplas van alles te doen, zoals workshops. Ook zijn er een silent disco en een escaperoom.Het complete programma vind je op bevrijdingsfestivaldrenthe.nl