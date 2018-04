Genomineerden Meest Markante Horecaondernemer bekend

ASSEN - Wie wordt de Meeste Markante Horecaondernemer van de provincie?

Koninklijke Horeca Nederland heeft de drie genomineerden bekendgemaakt: Lorenz en Mariëlle Striethouldt van Striethouldt Catering in Westerbork; Christa de Ruiter van de Bonte Wever in Assen en Harrie de Jong van Hotel Brinkzicht in Vledder.Een jury bezoekt de bedrijven van de genomineerden in de komende weken. In september wordt bekend welke ondernemer zich twee jaar lang de Meest Markante Horecaondernemer van Drenthe mag noemen.De verkiezing wordt iedere twee jaar gehouden. De vorige winnaars waren Rien en Edel Prinsen van Cafetaria Prinsen in Nieuw-Weerdinge.