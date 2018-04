Honderden reacties op enquête over wateroverlast

ASSEN - Honderden Drenten hebben inmiddels laten weten of ze wateroverlast ervaren in hun wijk. Heb je de vragenlijst nog niet ingevuld? Dan heb je nog een paar dagen de tijd.

De enquête kun je tot en met zondag hier invullen.

In totaal kwamen er uit heel Nederland tot nu toe zo'n drieduizend reacties. Vanuit Drenthe zijn dat er ruim vijfhonderd.Samen met de NOS en de andere regionale omroepen willen we uitzoeken hoe het gesteld is met de riolering. En daarbij wordt de vraag gesteld of er wateroverlast wordt ervaren tijdens of na een flinke regenbui.