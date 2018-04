Deel dit artikel:











Ruim 20.000 euro schade door looddieven in Annen Bij basisschool De Eshoek is al het lood van het dak gestolen (foto: Google Streetview)

ANNEN - Looddieven hebben toegeslagen in Annen. Bij basisschool De Eshoek is al het lood van het dak gestolen. Ook bij de naastgelegen sporthal en het dorpshuis is lood weg.

Afgelopen maandag werd de diefstal opgemerkt. "Het is natuurlijk een heel triest verhaal dat hier onderwijsgeld naar toe moet”, zegt directeur Anja Gerding van De Eshoek. "En dit is ook al de tweede keer dit jaar. Driekwart jaar geleden zijn ze hier ook al geweest."



Het dak is nu zo lek als een mandje. "Gelukkig is er een aannemer die het dak deze week al kan repareren, want als het gaat regenen hebben we echt een groot probleem", zegt Gerding.



De schade wordt geschat op ruim 20.000 euro.