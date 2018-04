Pas op voor de zon, óók in april!

ASSEN - Pak je vandaag een terrasje? Pas dan op in de zon. Je zou het misschien niet denken, maar april is de maand waarin je het snelst verbrandt door zonlicht.

De zonkracht scoort een 5 op de zonkrachtschaal. Dat betekent dat je binnen twintig minuten kunt verbranden in de zon. In de zomer kunnen er scores van 9 gehaald worden. Waarom is juist april dan zo gevaarlijk?Weerman Roland van der Zwaag denkt dat het vooral met de beleving van de mensen zelf te maken heeft. "We komen eigenlijk net uit de winter. Zeker omdat we dit jaar nog heel lang kou hebben gehad. Daarom zijn mensen er niet op ingesteld dat ze zich nu al moeten insmeren. Dat is echt een zomerse handeling. Pas na de eerste verbranding gaan mensen beginnen met smeren.""Voor april is de zonkracht behoorlijk hoog. Mensen moeten zich daarvan bewust zijn", zegt collega-weerman John Havinga. "Niet urenlang met het gezicht of de armen in de zon zitten op een terrasje. De huid heeft de hele winter weinig zonnestraling gehad. Als je nu langere tijd in de zon zit, ga je dat wel merken."Havinga waarschuwt alvast dat het lekkere weer niet aanhoudt: "Nu is de temperatuur nog hoog. Dat komt door warme luchtstromen uit Frankrijk en Zuid-Duitsland. Volgende week is dat lekkere weer voorbij. Je moet altijd blijven oppassen dat je niet verbrandt, maar geniet ervan nu het nog kan."