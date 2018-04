Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 18 april In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de eindtoets voor basisscholieren (foto: RTV Drenthe)

De basisscholen in Drenthe zijn vandaag weer begonnen de centrale eindtoets. Verder: je kunt weer varen op de Grote Rietplas in Emmen zonder dat je boot vastloopt en de gemeenteraad van Ooststellingwerf springt in de bres voor de gevangenissen in Veenhuizen.