Stelling: Het landschap in Drenthe mag best ingezet worden voor duurzame energie

ASSEN - Volgens Henk Bleker, die in de raad van advies zit van een projectontwikkelaar voor zonne-energie, ligt Nederland ver achter als het gaat om schone energie.

Hij spreekt tegen dat er een wildgroei aan zonneparken dreigt. Volgens de oud-staatssecretaris van Landbouw en Natuur moeten we heel veel en ook snel vergroening van de energie realiseren. "Op allerlei manieren. Windmolens willen we vooral op zee en zonnepanelen zoveel mogelijk op daken. Maar tegelijkertijd heb je om die vergroeningsambitie te realiseren ook zonneparken op de grond nodig."Volgens Bleker moeten organisaties als Rijkswaterstaat, Defensie en Staatsbosbeheer hun grond beschikbaar stellen voor zonneparken. "Het ligt te gevoelig alleen grond aan de landbouw te onttrekken voor zonnepanelen. Ook overheden en natuurorganisaties, die grote hoeveelheden grond bezitten, dienen hun verantwoordelijkheid te nemen", zegt Bleker.Wat vind jij? Mag het landschap in Drenthe ingezet worden voor duurzame energie? Of vind jij het juist ten koste gaan van het landschap?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de stelling over de Duitse taal: Duits moet verplicht worden op de basisschool . De meningen zijn verdeeld: iets meer dan 50 procent van de stemmers vindt dat Duits een verplicht vak moet worden op de basisschool. Er stemden 1.348 mensen.